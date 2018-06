Net earlike konkurinsje swimbaden De Jouwer

In fersyk fan Gymnasion om ek subsydzje te krijen, hat De Fryske Marren ôfwiisd. Freed wie der in sitting by de Raad van State, oanspand troch de gemeente De Fryske Marren. De gemeente is it net iens mei in earder beslút fan de rjochtbank yn Ljouwert dy't stelt dat de gemeentlike subsydzjeregeling foar Swimfun net doocht.

De Raad van State docht oer in pear wike útspraak.