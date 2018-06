Fryske fertochte bernesekstoerisme noch fêst yn Nepal

Nederlân of Nepal

De Nepalese slachtoffers wurde troch Terre des Hommes holpen om psychysk mei de saak om te gean. Ek wurde se stipe om in paad mei in bettere takomst yn te slaan.

De man sit noch fêst yn Nepal, en it is noch net dúdlik oft er oerlange wurdt oan de Nederlânske plysje. Foar Van Aartsen is it om it even: "Wij zijn niet tegen het feit dat de mannen gestraft worden daar waar ze de feiten plegen. Daar is wat een strenger beleid dan hier in Nederland."