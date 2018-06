Omrop TIP: Tinco Lycklama à Nijeholt

Doe't er 28 jier wie, makke er in persoanlike ûntdekkingsreis nei it Midden Easten dy't goed trije jier duorre. In skoftke nei't er werom in Nederlân wie, fêstige er him yn Cannes en skreau Lycklama in fjouwerdielich boek oer syn ûnderfiningen op dy reis. Hy garre in unike samling oan easterske skilderijen en oare dingen, dy't er yn 1877 oan it stedsbestjoer fan Cannes skonk. It waard de basis fan it hjoeddeiske stedsmuseum fan dy stêd.