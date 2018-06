Kulturele Haadstêd rint goed: al 150.000 kaarten ferkocht

Heech nivo minder populêr

In ûnderdiel dat minder goed rint is de programearring fan Strangers on Stage yn De Harmonie. Dit binne grutte ynternasjonale foarstellings dy't yn 'e Rânestêd en it bûtelân altyd goed rinne, lykas de Japanske foarstelling Pluto (febrewaris), de Franske foarstelling Espace (nije wike) of Slava de Russyske klown (septimber). "Het is gewoon een moeilijke markt, maar het begin steeds beter te lopen", fertelt Tjeerd van Bekkum, direkteur fan Kulturele Haadstêd. "Het gaat om podiumkunsten van hoog niveau, waarvoor we nu dus niet voor naar de Randstad hoeven. Ik hoop dat De Harmonie dit de komende jaren doorzet."