KNSB fangt reedriders sûnder sponsor op

Sa kinne de riders harren dochs goed tariede op it kommende seizoen. Der komme 11 riders yn it team, wêrûnder de Olympysk kampioenen Ireen Wüst en Esmee Visser.

It team krijt Gerard van Velde en Peter Kolder as trainers. De KNSB hopet dat de topriders gau in eigen sponsor fine. Sneon is de earste training op it simmeriis fan Thialf.