Hûnderten gasten by jubileumfeest fan 150-jierrige fervefabrikant Zandleven

Yn it jubilearjende famyljebedriuw binne no al fjouwer generaasjes Dijkstra oan it bewâld. De hjoeddeistige direkteur, Waling Dijkstra, sjocht noch altyd takomst foar in selsstannich bestean fan Zandleven yn in wrâld dy't dominearre wurdt troch multinasjonals. "Wij hebben nog persoonlijk contact met klanten, dat stellen ze op prijs en dan wordt je ook wat gegund."