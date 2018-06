Hoe lit je in bedriuw groeie? Printbedriuw Probo yn Dokkum lit it sjen

Mar wat kin Probo yn Dokkum no wol, wat de konkurrinsje net kin? Oaren kinne toch ek wol in printer delsette? De Heij: "Ik denk dat het niet over machines alleen gaat. Je hebt gelijk als je zegt dat iedereen wel een printer neer kan zetten. Bij ons gaat het om de logistiek. Hoe zorg je dat je al die opdrachten in korte tijd goed kunt drukken en inpakken? Daar zit onze kracht."

No al kin Probo drukke op 200 ferskillende materialen en dat moatte der noch mear wurde. "We zien meer mogelijkheden en kansen dan dat we tijd hebben."