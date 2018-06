Frysk Sjongers Gala: multykulty en te sjen op TV

Dit jier fynt de 7de edysje fan it Frysk Sjongers Gala plak. Hoe is it gala ûntstien?

"De winsk om in konsert, wêryn't it Fryske liet safolle mooglik sintraal stiet foar in publyk fan leafhawwers te hâlden, bestie al langere tiid. In oade oan it Fryske liet en de Fryske muzyk, dêr't de artysten sa goed mooglik ta harren rjocht komme soenen; in sjyk en smûk galakonsert. Gjin doarpsfeest- of feesttintesfear, mar wol feest! Folslein yn it Frysk of yn in Fryske streektaal, mei in ferskaat oan Fryske artysten en muzikanten. It Fryske liet, de Fryske muzyk, fertsjinnet dat en der is ek genôch belangstelling foar en faaks sels ferlet fan. Dat hat wol bliken dien, want alle konserten rekken fuort útferkocht!"