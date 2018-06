Diskriminaasjemeldpunt Tûmba wol feroarings yn Sinteklaasfeest

By diskriminaasjemeldpunt Tûmba yn Ljouwert binne se net bliid mei hoe't it Sinteklaasfeest op dit stuit fierd wurdt. Neffens Tûmba-direkteur Mirka Antolovic wurdt it feest noch brocht as in wite baas mei swarte jonges dy't helpe en in bytsje ûnnoazel binne. Dat soarget foar in ûnbewuste assosjaasje, dêr't benammen kleurde bern de gefolgen fan fiele.