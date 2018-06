Soad besikers foar nij Waadsintrum op Ofslútdyk

It giet sa goed mei de besikersoantallen foar it Waadsintrum op de Ofslútdyk, dat de skattingen twa moannen nei de iepening al nei boppe ta bysteld wurde moatte. Yn it foar wie útgien fan sa'n 100.000 besikers yn it jier oan it nije beleefsintrum by de Ofslútdyk. Yn de earste twa moannen binne der lykwols al 40.000 besites west.