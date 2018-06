Lucas Bijker makket oerstap nei KV Mechelen

Bijker waard berne yn Brazilië en spile yn Ljouwert yn de jeugd by FVC en letter by SC Cambuur. Mei dy klup waard er yn 2013 ek kampioen fan de Earste Difyzje. Yn 2015 makke Bijker de oerstap nei SC Hearrenfean. It ôfrûne seizoen spile er 22 wedstriden by Cádiz op it twadde nivo yn Spanje.

Syn nije klup, KV Mechelen, degradearre dit seizoen fan it heechste nivo yn België.