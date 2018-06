Nij kolleezje Achtkarspelen makket keapsnein mooglik

De earste keapsnein yn Achtkarspelen is op 5 augustus. It nije kolleezje fan de gemeente hat de keapsnein mooglik makke. It CDA, de ChristenUnie en Gemeentebelangen Achtkarspelen ha de winkeltidenferoardening sa oanpast, dat ûndernimmers tenei op sneins tusken 1 en 6 oere middeis iepen kinne.