Blokkade Sint-yntocht yn oktober ynhâldlik foar de rjochter; trije tsjûgen taheakke oan de list

Yn totaal wurde 34 Friezen tusken de 20 en 60 jier fertocht fan it blokkearjen fan de A7 by De Jouwer, op 18 novimber foarich jier. Sy parkearren harren auto's op de dyk. Hjirtroch koene trije bussen mei oanhingers fan Kick Out Zwarte Piet net trochride nei Dokkum, dêr't sy protestearje woene by de yntocht fan Sinteklaas. Der ûntstie in kilometerslange file op de A7. De demonstraasje tsjin Swarte Pyt gie úteinlik net troch nei in needbefel fan de gemeente Dongeradiel.

Neffens it Iepenbier Ministearje soarge de blokkade foar in gefaarlike situaasje. Ek it behinderjen fan de demonstraasje sels wurdt de blokkearders oanrekkene. In frou wurdt ek fertocht fan opruiïng, om't sy op Facebook oprôp ta de blokkade.