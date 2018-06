Histoaryske wetterput fûn by graafwurk tún Stiens

By graafwurk foar in drainaazje yn harren achtertún, ha Bram Schuurman en Annelies Fortuin út Stiens in komplete wetterput fûn. Argeolooch Robbert Velt seit dat it giet om in 18e iuwske put fan âlde gieltsjes, dy't oant let yn de 19e ieuw brûkt is.