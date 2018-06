Filmmakkers Redbad wolle oanpassing fan leeftiidsgrins

De makkers fan de film Redbad wolle dat de leeftiidsgrins fan harren film oanpast wurdt. Redbad hat fan de organisaasje dy't ferantwurdlik is foar de filmkeuring, in leeftiidsgrins fan 16 jier en âlder krigen. De produsint fan de film, de Fries Klaas de Jong, is it hjir net mei iens. Hy fynt dat de film ek foar jongerein in wichtige boadskip hat. Bern fan 12 jier en âlder soenen dêrom, ûnder begelieding fan in folwoeksene, de film yn de bioskoop sjen moatte kinne.