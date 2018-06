LIVEBLOG: Rezjysitting A7-blokkearders foar de rjochter

De rjochtbank behannelet freed yn in rezjysitting de saak tsjin de A7-blokkearders. It Iepenbier Ministearje hat 34 fan harren oanklage. Op de rezjysitting fan freed wurdt ûnder oare bepraat oft der noch ûndersyksfragen binne.

De fertochten binne oanklage foar it iepentlik blokkearjen fan de dyk en it tsjingean fan in demonstraasje. Troch de sneldyk te blokkearjen hawwe de fertochten foar in gefaarlike situaasje soarge. De bussen mei demonstranten waarden klemriden en der ûntstie in file.

Ferslachjouwer Gerrit de Boer folget de saak yn de rjochtbank. Hy folt dizze liveblog hjirûnder oan mei nije ynformaasje.