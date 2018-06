Epke Zonderland en syn frou Linda ferwachtsje in berntsje. Dat makke de 32-jierrige topturner fan De Lemmer bekend op Twitter. It wurdt foar it stel, dat yn 2016 troude, harren earste berntsje. Op social media streame de felisitaasjes yntusken binnen. Epke wie koartlyn noch yn it nijs om't er nei tolve jier ôfstudearre is as dokter.