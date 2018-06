Sâlte grienten ferbouwe op Skylge

Stifting De Zilte Smaak is op Skylge úteinset mei in proef om sâlte grienten te ferbouwen. Sa as kwelderkrûd (zeekraal), see-aster, iiskrûd en seefinkel. "Elke dag verdwijnt er wereldwijd 200 hectare aan landbouwgrond door verzilting'', fertelt Hans Wilmink, ien fan de inisjatyfnimmers. Sâlte grienten kinne hjir wol gewoan op ferboud wurde.

Allinnich in soad minsken binne net bekend mei dizze grienten. "Het is hartstikke lekker en groeit in ons land gewoon langs de kust. Gek eigenlijk dat bijvoorbeeld zeekraal in de supermarkt uit het buitenland komt'', sa fynt Flang Cupido, kok en ek inisjatyfnimmer fan de proef.