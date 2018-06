Lintsje foar dûnsskoallehâlders yn Snits

It pear waard ûnderskieden oan de ein fan it slotfeest fan harren dûnsskoalle. Dûnsskoalle Vergonet is al tsientallen jierren net mear wei te tinken út Snits. Soan Rudolf naam de dûnsskoalle yn 1975 oer fan syn heit, tegearre mei syn frou Jolanda.

Hoewol't dit ek harren lêste seizoen wie, hâldt it pear net op. Rudolf en Jolanda gean de kommende tiid troch mei it organisearjen fan frije dûnsjûnen oant der in nije eigener fûn is foar de dûnsskoalle.