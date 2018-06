Prinses Margriet by sylkamp foar bern mei kanker op 'e Feanhoop

Prinses Margriet hat tongersdei in besite brocht oan in sylkamp foar bern mei kanker op 'e Feanhoop. It gie om in saneamd Vakantiekamp Zomerzotheid, sa makke de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Zomerzotheid is ien fan de fakânsjekampen fan de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV), dêr't Margriet beskermfrou fan is.