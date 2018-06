Eksamens helle, en no? Unwisse situaasje foar soarchlearbuorkerij Lyts Tolsum

Passend ûnderwiis is in mislearre eksperimint, fynt de Twadde Keamer, mar hoe it no fierder moat, is net dúdlik. Ek net foar Lyts Tolsum. Der hawwe yntusken wol petearen west tusken gemeente Waadhoeke, de Anna Maria Schurman-skoalmienskip en konsulinten. Dy wolle in saneamde Einsteinklasse opsette: passend ûnderwiis foar bern mei autisme.

Miskien is der in ljochtpuntsje foar de jongeren fan Lyts Tolsum, want dêr soe ek plak wêze kinne foar de kategory jongeren fan Lyts Tolsum. Al mei al kin de flagge út, want in eksamen helje is in feestlike oangelegenheid.