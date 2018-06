Anty-swarte pite-groepen: 'Wij hadden geen verkeerde bedoelingen'

De twa groepen dy't by de harksit oan it wurd west hawwe, wienen Kick Out Zwarte Piet en Beter Nederland. Sy seinen dat it demonstraasjerjocht harren blokkearre en ferbean is. Dat hie net moatten en ek net hoegd, fine se. "Wij hadden geen verkeerde bedoelingen en we waren niet gewelddadig."

Dêrtsjinoer stiet it stânpunt fan Waanders en de gemeente. Sy seinen dat se meldingen fan de plysje krigen dat it net oars koe, leit de advokaat út: "De burgemeester heeft haar uiterste best gedaan om de demonstratie - zo lang als het nog enigszins verantwoord was - door te laten gaan. Maar toen er informatie van de politie kwam dat het niet langer verantwoord was, zei ze: ik trek er nu de stekker uit. Op een gegeven moment gaat de veiligheid boven de mogelijkheid om een demonstratie te hebben."

Dêr binne de anty-swarte pite-groepen it met mei iens. It ferbieden fan harren demonstraasje wie net nedich. Sy hienen ek it gefoel dat in tal partijen Dokkum wol yn koenen, dy't net kontrolearre wienen. Bygelyks fanatike demonstranten foar swarte Pyt, dy't deropút wienen om de demonstraasje fan Kick Out Zwarte Piet te blokkearjen. Dy minsken koenen wol sa de binnenstêd yn, wylst de tsjinstanners fan swarte Pyt tsjinholden waarden.