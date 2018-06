The Bounty Hunters coverje In part fan dy fan Marcel Smit

Oan de kant fan de dyk

Nei dat ynterview is Marcel fuortendaliks oan it skriuwen gong, mar doe wie it net yn ien kear klear. "Ik hie allegear losse stikjes en hie noch gjin idee hoe't ik dêr in nûmer fan meitsje woe." Mar doe't Marcel yn 'e auto siet, hie er ynienen in ynjouwing. "Ik haw de auto oan de kant fan de dyk setten en hie in nûmer sa yninoar. Doe't ik it foar de earste kear hielendal spile, pakte it my fuortendaliks. Doe wist ik dat it in goed nûmer wie."