Rekôr foar it Grut Frysk Diktee: 680 dielnimmers

Yn totaal dogge der 680 dielnimmers mei oan it Grut Frysk Diktee op tongersdei 21 juny. It diktee hat dit jier yn it ramt fan LF2018 in oare opset: it wurdt hâlden op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert en elkenien kin meidwaan, mei as doel ta in rekôr te kommen. Mei in oantal fan 680 dielnimmers is dat slagge.