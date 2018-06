100 jier nei de Suderseewet: komst fan de Iselmar en Ofslútdyk

Makkum bygelyks, is der behoarlik troch feroare. Mar dat it yn in soad toeristyske folders oanpriizge wurdt as in 'iuwenâld fiskersplakje' doocht net, neffens foarsitter Otto Zijlstra fan de Stifting Ald Makkum: "Makkum wie it sintrum fan de 'bounijverheid', benammen fanwege de kalkovens. It ierdewurk is dêr bygelyks út fuortkaam. It draaide yn Makkum om hannel yn stien en hout. De fiskerij wie altyd mar marzjinaal fanwege de sânplaat krekt foar de haven."