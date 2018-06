Fryske ûndernimmers hawwe profyt fan Kulturele Haadstêd-drokte

"Wy ha in stik as 50 bedriuwen yn Fryslân belle", seit Martin Cnossen, direkteur fan Merk Fryslân. "Eins steane se allegear wol op syn minst 10 persint yn de plus en guon ha it sels oer 35 persint. Gemiddeld sit de groei tusken de 20 en 30 persint." En dan sitte der sels hege útsjitters by, seit Cnossen: "Der binne winkels by dy't in groei fan 150 persint sjogge. Dat binne fral winkels dy't foar toeristen ek nijsgjirrich binne. Mar my giet it net om dy útsjitters, ik bin blied dat it oer de hiele liny goed giet."