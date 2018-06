Test mei 'tûke kamera's' yn it PM-kanaal tusken Grou en Terherne

LED-buorden

Njonken de kamera's, komme der ek LED-buorden njonken it wetter, sadat je op it wetter direkt sjen kinne hoe hurd je farre. Hjirmei moat de bewustwurding by boatsjeminsken fergrutte wurde. Net allinnich foar de snelheid, mar ek foar it miljeu. Ek op it wetter is minder hurd farre better foar it miljeu. Skippen ferbrûke dan minder disel, seit Voerman.

Twadde test

It is net de earste kear dat der yn Nederlân tûke kamera's ynset wurde op it wetter. Foarich jier is it ek al ris besocht by Het Hollands Diep en de Dortse Kil yn Súd-Hollân. Mar doe die al bliken dat de kamera's noch net presys genôch wienen foar it registrearjen fan de skippen en de types boaten. Ek de kwaliteit fan de bylden moast better. Dêr hawwe se by Rykswettersteat no oan wurke en no wurdt testen oft it better giet.