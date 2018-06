Sanquin wiis mei "trouwe" Fryske bloeddonoaren

Tagelyk kinne se mear bloeddonoaren altyd goed brûke. De Jong merkt dat benammen jongerein it te drok hat om krekt sa regelmjittich as âlderein te kommen. "Dy wolle we hjir folle faker ha, want jong bloed kinne we ek goed brûke!"

Fierder binne de easken foar donoaren de lêste jierren oanskerpe wat reizgjen en wat syktes oangiet. Dêrom is mear bloed tige wolkom. "We ha noait genôch donoaren."