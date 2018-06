Harns krijt in StreetArt Festival

"Het belooft heel bijzonder te worden, want de allerbeste 3D-kunstenaars van Nederland komen, misschien wel de beste van Europa'', seit Karen Brugman, ien fan de inisjatyfnimmers fan it festival. It is de bedoeling om fan it festival in jierliks evenemint te meitsjen. De gemeente Harns is tige entûsjast en hat der jild foar frijmakke.

Undernimmers kinne der foar kieze om in keunstwurk te sponsorjen en in keunstwurk tichtby har saak meitsje te litten. "Harlingen zal met deze unieke kleurrijke kunstwerken goed op de kaart komen. Dit trekt veel toeristen met verschillende interesses, wat zorgt voor een positief effect op de Harlinger economie'', seit Sue Smeding, ien fan de oare inisjatyfnimmers fan it StreetArt Festival yn Harns.