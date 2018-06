Facebookoprop om nei harksit oer anty-swarte pite-demonstraasje te kommen

De groep Kick-Out Zwarte Piet ropt op Facebook meistanners op tongersdei nei de behanneling fan har beswierskrift tsjin it ferbieden fan de anty-swarte pite-demonstraasje fan 18 novimber 2017 yn Dokkum te kommen. Dy demonstraasje waard mei in needbevel op it lêste momint ferbean, neidat foarstanners fan Swarte Pyt de bussen fan de demonstranten blokkearre hiene op de A7 by de Jouwer. Kick-Out Zwarte Piet hat yn it beswierskrift protest oantekene tsjin dat needbevel.