Boek oer Fryske walfiskfarders: De Traanjagers

Anne-Goaitske Breteler kaam op it idee foar har boek yn kafee Bûnte Bok yn Lioessens. Dêr binne allegear walfiskjachttaferielen te sjen en dat yntrigearde har. Nei har stúdzje antropology yn Amsterdam is se oan it boek begûn. Om de ferhalen fêst te lizzen, mar ek om te sjen hoe't in ûnderwerp as walfiskjacht yn in maatskippij taboe wurde kin. In boek foar de walfiskfarders, mar ek foar generaasjegenoaten fan de skriuwster sels.