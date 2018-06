WK sûnder Oranje: we binne foar België en Dútslân

It WK fuotbal begjint tongersdei, mar lykas bekend docht Oranje dizze kear net mei. Dus foar wa moatte we no thúsbliuwe, op de bank springe by in doelpunt en yn watfoar kleuren moatte we de boel no fersiere?

Yn in enkête ha Friezen oanjûn watfoar team op har sympaty rekkenje kin. It docht bliken dat Dútslân en België beide skoare, mar België hat krekt wat mear Fryske oanhing. Sa'n 66% kiest foar België tsjin 34% foar Dútslân.