Dochs gjin Belgysk partuer op de PC yn Frjentsjer

Der sil dit jier dochs gjin Belgysk partuer meidwaan oan de PC yn Frjentsjer. De Belgen wiene útnûge, om't der dit jier fanwegen Kulturele Haadstêd om de PC hinne ek in ynternasjonale keatswike organisearre wurdt yn Frjentsjer.

Om talitten te wurden ta de keats-off foar de PC moast it Belgyske partuer earst noch wol spylje yn in wedstriid fan de KNKB. Fanwegen de drokke Belgyske keatsaginda is dat net mooglik, Nei goed oerlis hawwe de Belgen besletten om ôf te sjen fan dielname.