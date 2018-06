Nije farwei fan en nei Drachten stap tichterby

Der liket mear ûndersyk oan te kommen nei de oanlis fan in nije farwei fan en nei Drachten, troch de Hege Warren by De Feanhoop en de Burd by Grou. In mearderheid fan ûnder oaren kolleezjepartijen SP en VVD plus opposysjepartijen lykas de PvdA, ChristenUnie en D66, lizze har der noch net by del dat de oanlis fan de farwei eins net út kin. Sy folgje dêrmei it foarstel fan deputearre steaten.