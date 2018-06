Der wurdt woansdeitejûn wer wurke oan it nije knooppunt by De Jouwer. De tarit nei It Hearrenfean fanút De Jouwer is dêrom ôfslúten fan sân oere jûns oant seis oere tongersdeitemoarn.

It ferkear fanút De Jouwer rjochting It Hearrenfean wurdt earst fia Sint-Nyk omlaat.