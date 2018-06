Wim-Jan Renkema offisjeel ynstallearre as Twadde Keamerlid

Se neame Renkema de leukste Drint fan it parlemint, mar hy komt út Drachten. Hy wennet yn Meppel. Renkema is bestoersfoarsitter fan ûnderwiiskoepel Ambion op It Hearrenfean.

GrienLinks

Hy is sûnt 1990 aktyf yn GrienLinks en kaam by de ôfrûne keamerferkiezings krekt net yn de Twadde Keamer. Wim-Jan Renkema komt foar GrienLinks yn de Twadde Keamer op it plak fan it opstapte keamerlid Rik Grashoff. Dy moast de keamer ferlitte, om't er net earlik wie oer syn relaasje mei partijfoarsitter Marjolein Meijer.