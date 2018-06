Rjochtbank beslut ta skou by De Westereen, widdo Van Seggeren langer fêst

Tjeerd van Seggeren (37) kaam yn de nacht fan 8 op 9 july 2017 troch geweld om it libben. Hy hie dy jûn in besite brocht oan in festival op De Westereen. Syn lichem waard letter oan de Fugelsang fûn. Op basis fan syn ferwûningen waard yn earste ynstânsje tocht oan in oanriding. Dat senario hat it Iepenbier Ministearje farre litten. Yn de omjouwing binne gjin spoaren fûn dy't dêrop wize.

Geweld

Om't Van Seggeren swiere ferwûningen hie op syn lichem en oan syn holle, tinkt it Iepenbier Ministearje dat er troch geweld om it libben brocht is. Dat soe troch ien of meardere persoanen dien wêze.