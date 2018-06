Ljouwert is kultureel nijsgjirrich, fine toeristen by Booking.com

It liket wol drokker as ea yn Fryslân. Fansels spilet Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 dêr in grutte rol yn. Fernimst it oeral: der binne hast gjin hotelkeamers mear beskikber, campings sitte fol en oeral rinne toeristen mei plattegrûnen rûn.



Ljouwert stiet op plak nûmer 10 fan Nederlânske stêden dy't toeristen by Booking.com oanrekommandearje op it mêd fan kultuer. De ranglist is basearre op wat oare toeristen sizze oer de stêd. Op de webside kinne se de stêd oanbefelje as kultureel nijsgjirrich.

Op it earste plak stiet Den Haag, folge troch Delft, Maastricht en Amsterdam. Yn de ranglist no is in gemiddelde fan de ôfrûne twa jier.