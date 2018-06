Minister Slob lokwinsket Jesse Looijenga mei diploma

Lykas tûzenen learlingen, siet de Tytsjerkster Jesse Looijenga woansdei fol spanning op 'e bank te wachtsjen op in telefoantsje fan syn skoalle. Mar doe gie de doarbel: minister fan Underwiis Arie Slob stie by him op de stoepe om him te felisitearjen mei syn VMBO-T-diploma.

Jesse is út alle slagge learlingen útkeazen, om't er in spesjaal ferhaal hat. Jesse hat in spiersykte, wêrtroch't syn skoaltiid lang net altyd maklik wie. Dochs is Jesse sûnder problemen slagge. Hy hat sels de HAVO-drompel helle. In hiele prestaasje, fûn ek minister Slob.