Lêste hân oan nij Lânboumuseum yn Goutum

Yn it Fries Landbouwmuseum is in oersjoch te sjen fan de lânbou yn Fryslân fan de prehistoarje oant no. De klam leit op de ôfrûne 100 jier. It measte guod út de kolleksje fan it museum komt út de tweintichste iuw; doe is der in protte sammele. Yn dy tiid waard de suvel fan grut belang yn ús provinsje, foar it maatskiplik libben en it kultuerlânskip. De agraryske sektor wie bepalend foar it Fryske plattelân. Fan de jierren '60 ôf is tachtich persint fan de lânbougrûn ruilferkavele.