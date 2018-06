Kankerpasjinten wolle ien oansprekpunt ha

It sikehûs yn Ljouwert wurket mei ferpleechkundich konsulinten dy't optrede as oansprekpunt. "Een next best oplossing", sa seit Van Boxtel. De pasjinten hawwe dan net hieltyd deselde persoan dy't se belje kinne, mar it is wol dúdlik wêr't sy wêze moatte. Ek bûten kantoaroeren is der sa'n oansprekpunt beskikber yn it sikehûs.

Undúdliker wurdt it as pasjinten útbehannele binne. Dan giet de soarch werom nei de hûsdokter. "Patiënten vinden dat soms lastig, omdat ze dan de gespecialiseerde zorg kwijtraken". De hûsdokter krijt wol in brief fan it sikehûs, mar hat net meimakke wat der yn de foargeande perioade allegear bard is.

Resint oanpaste wurkwize

De wurkwize by pasjinten dy't mei in fertinking fan bygelyks boarstkanker yn it MCL komme, is frij resint noch oanpast. Yn in protte gefallen wurdt troch ûndersyk dúdlik dat in fertocht knobbeltsje dochs gjin kanker is. Mar pasjinten hawwe dan likegoed ferlet fan ynformaasje en fan ien oansprekpunt.