Tolve jier sel en tbs foar deadlike sjitpartij yn Easterwâlde

Hier fan it hûs

De manlju soene spul hân ha oer de hier fan it hûs , dat eigendom wie fan it slachtoffer en dêr't de fertochte wenne. It slachtoffer waard rekke troch trije kûgels. Neffens de fertochte kaam de oare man mei it pistoal op him ôf. Yn de wrakseling tusken beide manlju soe it fjoerwapen doe in pear kear ôfgien wêze. De offisier fan justysje leaut neat fan dat ferhaal. De fertochte soe al earder oankundige ha dat er it slachtoffer deasjitte soe.

Sletten mienskip mei drugsproblematyk

Earder fertelden buertbewenners dat se net fernuvere wienen oer de sjitpartij yn in hûs yn har buert. It siet der oan te kommen, der wie in protte ûnrêst yn dat hûs, seinen se. De buert yn Easterwâlde is in hiel sletten mienskip mei drugsproblematyk neffens boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf. "Der is in bepaald sirkwy hjir yn Easterwâlde dêr't dreech grip op te krijen is. It is hiel lestich foar de plysje om dêr goed sicht op te hâlden."