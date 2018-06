Tennisser Sander Arends wint earste partij op Rosmalen

Sander Arends hat woansdei syn earste partij op it toernoai fan Rosmalen wûn. De Ljouwerter spilet dit gersseizoen mei Matwé Middelkoop, no nûmer 31 fan de wrâld. Arends sels is no 68ste.

Se wûnen de earste wedstriid yn twa sets: 6-3, 6-4.

Se treffe it net mei de lotting, want yn de twadde ronde spylje se tsjin de nûmer 1 fan de pleatsing en nûmer trije en fjouwer fan de wrâld Lukasz Kubot út Poalen en Marcelo Melo út Brazilië. Dit duo wûn Wimbledon yn Londen ferline jier. Ek yn Rosmalen binne se titelferdigener.