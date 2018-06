Maarten van der Weijden rint fertraging op troch 'powernap'

Swimmer Maarten van der Weijden hat yn de nacht fan tiisdei op woansdei in pear oeren fertraging oprûn by syn training foar de swim-Alvestêdetocht. Hy komt dêrtroch ek in pear oeren letter oan op syn einbestimming: de Prinsetún yn Ljouwert. "In de nacht nam zijn snelheid iets af en moest hij testen hoe zijn lichaam zou reageren op een powernapje'', seit in wurdfierder fan de eardere Olympysk kampioen tsjin it ANP. "Die test is geslaagd: hij heeft even geslapen.''