Doarpen lâns De Boarn fertelle har skiednis yn 'De Tocht'

Der binne seis doarpen dêr't De Tocht lâns giet. Bakkefean wie eartiids in wyldernis fan bosk en sompe, berucht troch omreizgjende rôvers. Beetstersweach wie it berteplak fan jonker Tinco Lycklama à Nijeholt, dy't it hegerop socht yn it flamboyante Cannes. De opstân yn de turf yn Nij Beets wurdt troch teätermakker Folkert Wesseling op libbensechte wize foar it fuotljocht brocht. Yn de achtste iuw wie Aldeboarn njonken Dokkum it belangrykste plak fan Fryslân, trochdat it sa strategysk lei oan De Boarn. Akkrum is op 'e kaart set troch Folkert Kuipers, dy't it as Frank Cooper makke yn Amearika. En it lêste doarp oan De Boarn is Jirnsum, dêr't de bewenners in bynamme krigen: de Jirnsumer Katten.