Ofskied fan de Salomon Levystrjitte mei in reüny

Nostalgyske gefoelens by âld-ynwenners fan de Salomon Levystrjitte op De Westereen by it ôfbrekken fan de strjitte. Dêrom komt der freed in reüny. Klaske Ferwerda wenne as bern yn de jierren fyftich en sechstich yn de strjitte, in echte folksbuert dêr't noch mienskipsgefoel wie. Foar Klaske en âld-buorfamke Nettie oanlieding om te besykjen mei safolle mooglik minsken freed in moai ôfskied te organisearjen. Noch in 'last goodbye', seit Klaske. Mei in kuier en foto's meitsje. Dêrnei fansels nei de bar Old Dutch foar in drankje.