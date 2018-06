Twintig procent minder leerlingen in 2030 in Fryslân

Het aantal leerlingen op de Friese middelbare scholen daalt tot 2030 met 21,1 procent. Alleen in de provincie Drenthe is de verwachte daling van leerlingen nog dramatischer: 21,8 procent. Minister Arie Slob van Onderwijs heeft deze cijfers aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

In onze provincie krijgt vooral het vmbo minder leerlingen. Bij vmbo-kinderen die meer hulp nodig hebben (leerweg-ondersteunend onderwijs) zelfs veertig procent minder kinderen. De havo en vwo hebben in 2030 15,8 en 16,8 minder leerlingen.

Meer samenwerking

Slob roept scholen in het voortgezet onderwijs op om meer samen te werken om de neergang op te vangen, zo schrijft hij in een brief aan de kamer. Scholen beconcurreren elkaar volgens Slob nu vaak bij het aantrekken van nieuwe leerlingen. Op de lange termijn is dat niet houdbaar, zegt hij.

Het beschikbare geld moet worden besteed aan samenwerking en innovatie om het onderwijs op een hoog peil te houden.

Landelijke cijfers

Landelijk loopt het aantal leerlingen in 2030 met zo'n 12 procent terug. Dat zijn ruim 113.000 kinderen.