Vlog: Fan Ljouwert nei Greifswald; sân kear oerstappe

Op de reis nei it easten komme je ferskate behinderingen tsjin. De earste is de Friesenbrücke oer de Iems yn Ostfriesland. Dy treinbrêge is stikken en wurdt pas yn 2024 ferfongen. Arriva lit om dy reden in bus ride tusken Grins en Leer yn plak fan in trein, in fertraging fan seker 20 oant 30 minuten. Yn Leer giet de reis fierder nei Bremen mei in Dútske intercity. Yn Bremen docht bliken dat sa'n bytsje alle treinen fertraging hawwe, dy nei Lübeck sels in minút as 40. De ferneamde Dútske Pünktlichkeit is by Deutsche Bahn net altiten fan tapassing. "Leider!", "Spitigernôch", seit in Dútske treinreizger. Ien kear yn Lübeck is it draven en fleanen om de oanslutende regionale trein nei Bad Kleinen te heljen. It plakje Bad Kleinen is benammen in krúspunt fan spoarwegen, dêr't drok oan ferboud wurdt. Op itselde perron kin oerstapt wurde op de trein nei Rostock.