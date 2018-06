Frysk readbûnt kealtsje út Raerd hat in namme krigen

It kealtsje dat wy folgje is op tongersdei 19 april 2018 op de buorkerij fan Jaring Brunia yn Raerd berne. Brunia is in soad dwaande mei de âlderwetske wize fan buorkjen. Hy hat no tsien suvere Fryske readbûnte kij. It giet tige goed mei it kealtsje.

Om't se noch gjin namme hie, ha wy minsken oproppen om suggestjes yn te stjoeren. Op de fraach nei wa't it kealtsje ferneamd wurde moast, krigen we sa'n 140 ferskillende nammen. Ut al dy nammen mei de ferhalen derachter, ha wy in namme keazen.