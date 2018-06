50.000e besiker foar tentoanstelling Escher op reis

Julie en Robert Bloemer út Abcoude waarden tiisdei feestlik ûntfong troch it museum. Sy krigen fan direkteur Kris Callens in print út 1953 fan Maurits Cornelis Escher.

De tentoanstelling is noch te sjen oant en mei 28 oktober. Om't der sa'n soad belangstelling foar is, hat it museum de iepeningstiden ferromme.